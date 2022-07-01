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Российские хакеры атаковали ДТЭК в попытке дестабилизировать энергосистему

Фото: российские хакеры атаковали ДТЭК в попытке дестабилизировать энергосистему (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК зафиксировала кибер-атаку на ІТ-инфраструктуру группы со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Цель злоумышленников - нарушить технологические процессы генерирующих и распределительных компаний и подорвать энергетическую безопасность Украины, а также распространить заведомо ложную информацию о работе компаний и как следствие - оставить без электроснабжения украинских потребителей", - сообщили в пресс-службе ДТЭК.

ДТЭК объясняет хакерскую атаку РФ реакцией страны-агрессора на проукраинскую позицию компании и ее акционера.

"Особая активность врага касательно атак на объекты ДТЭК объясняется жесткой и проактивной позицией собственника компании Рината Ахметова в отношении варварской войны России против Украины, масштабной помощью украинской армии и поддержкой украинцев", - сообщили в ДТЭК.

Компания сотрудничает с украинскими компетентными службами и с международными партнёрами Украины по вопросам кибер-безопасности.

"ДТЭК прикладывает максимум усилий, чтобы обеспечить стабильную работу энергетической системы Украины во время войны и гарантировать бесперебойное электроснабжение украинским потребителям", - сообщили в компании.

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ДТЭК