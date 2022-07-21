Российские футбольные клубы и сборную не добавят в игру FIFA 23

В новом футбольном видеосимуляторе FIFA 23 сборная России и все российские клубы не были включены в перечень команд за которые можно играть. Это было сделано в знак поддержки Украины и всего народа после полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителей разработчика игры компании EA Sports.

"EA Sports солидарна с украинским народом и, как и многие голоса в мире футбола, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину", - говорится в заявлении. На такой шаг в компании пошли благодаря поддержке партнеров из FIFA и UEFA. До этого все российские команды и сборную было выведено из текущей версии игры FIFA 22. Релиз новой игры запланирован на 1 октября текущего года.