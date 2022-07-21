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Российские футбольные клубы и сборную не добавят в игру FIFA 23

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Четверг 21 июля 2022 18:12
Российские футбольные клубы и сборную не добавят в игру FIFA 23 Фото: FIFA 23 выйдет в релиз без российских клубов (sillyseason.com)
Автор: РБК-Украина

В новом футбольном видеосимуляторе FIFA 23 сборная России и все российские клубы не были включены в перечень команд за которые можно играть. Это было сделано в знак поддержки Украины и всего народа после полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителей разработчика игры компании EA Sports.

"EA Sports солидарна с украинским народом и, как и многие голоса в мире футбола, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину", - говорится в заявлении.

На такой шаг в компании пошли благодаря поддержке партнеров из FIFA и UEFA. До этого все российские команды и сборную было выведено из текущей версии игры FIFA 22. Релиз новой игры запланирован на 1 октября текущего года.

Напомним, что сразу после полномасштабного вторжения российских войск в Украину российские клубы и сборные были отстранены от участия в соревнованиях FIFA и UEFA.

В мае союз европейских футбольных ассоциаций продлил отстранение футбольных клубов на сезон 2022/23 под своей эгидой.

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