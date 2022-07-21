Російські футбольні клуби та збірну не додадуть у гру FIFA 23

У новому футбольному відеосимуляторі FIFA 23 збірну Росії та всі російські клуби не було включено до переліку команд за які можна грати. Це було зроблено на знак підтримки України та всього народу після повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представників розробника гри компанії EA Sports.

"EA Sports солідарна з українським народом і, як і багато голосів у світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну", - йдеться у заяві. На такий крок у компанії пішли завдяки підтримці партнерів з FIFA і UEFA. До цього всі російські команди та збірну було виведено із поточної версії гри FIFA 22. Реліз нової гри заплановано на 1 жовтня поточного року.