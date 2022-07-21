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Російські футбольні клуби та збірну не додадуть у гру FIFA 23

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Четвер 21 липня 2022 18:12
Російські футбольні клуби та збірну не додадуть у гру FIFA 23 Фото: FIFA 23 вийде в реліз без російських клубів (sillyseason.com)
Автор: РБК-Україна

У новому футбольному відеосимуляторі FIFA 23 збірну Росії та всі російські клуби не було включено до переліку команд за які можна грати. Це було зроблено на знак підтримки України та всього народу після повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представників розробника гри компанії EA Sports.

"EA Sports солідарна з українським народом і, як і багато голосів у світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну", - йдеться у заяві.

На такий крок у компанії пішли завдяки підтримці партнерів з FIFA і UEFA. До цього всі російські команди та збірну було виведено із поточної версії гри FIFA 22. Реліз нової гри заплановано на 1 жовтня поточного року.

Нагадаємо, що одразу після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну російські клуби та збірні були відсторонені від участі в змаганнях FIFA і UEFA.

У травні союз європейських футбольних асоціацій продовжив відсторонення футбольних клубів на сезон 2022/23 під своєю егідою.

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