Российские этапы по биатлону не вошли в календарь на сезон-2019/20

Также IBU не восстановил в правах Союз биатлонистов России

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил календарь соревнований Кубка мира и Кубка IBU на сезон-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба организации

В календарь соревнований не вошли этапы на территории России, которые ранее планировалось провести на территории РФ. В сезоне 2019/20 состоятся 9 этапов Кубка мира и 8 - Кубка IBU.

Полностью календарь Кубка мира выглядит следующим образом:

1-й этап - Эстерсунд (Швеция) - 1-8 декабря

2-й этап - Хохфильцен (Австрия) - 12-15 декабря

3-й этап - Анси (Франция) - 16-22 декабря

4-й этап - Оберхоф (Германия) - 6-12 января

5-й этап - Рупольдинг (Германия) - 13-19 января

6-й этап - Поклюка (Словения) - 20-26 января

7-й этап - Нове-Место (Чехия) - 2-8 марта

8-й этап - Контиолахти (Финляндия) - 9-15 марта

9-й этап - Осло (Норвегия) - 16-22 марта

Чемпионат мира - Антхольц (Италия) - 12-23 февраля

Календарь Кубка IBU:

1-й этап - Шушен (Норвегия) - 25 ноября - 1 декабря

2-й этап - Риднаун (Италия) - 9-15 декабря

3-й этап - Обертиллиах (Австрия) - 16-21 декабря

4-й этап - Осрблье (Словакия) - 6-12 января

5-й этап - Душники-Здруй (Польша) - 13-18 января

6-й этап - Арбер (Германия) - 3-9 февраля

7-й этап - Мартелл-валь-Мартелло (Италия) - 10-15 февраля

8-й этап - Раубичи (Белорусь) - 2-8 марта

Чемпионат Европы - Отепя (Эстония) - 24 февраля - 1 марта

В сезоне-2017/18 Россия приняла в Тюмени один этап Кубка мира, а также два этапа Кубка IBU, которые прошли в Увате и Ханты-Мансийске.

Также IBU не восстановил полноценное членство Союза биатлонистов России (СБР) и перенес на сентябрь решение этому по вопросу.

"Исполком IBU обсудил ситуацию с Союзом биатлонистов России, признав избрание нового правления СБР, - говорится в сообщении. - Исполком IBU с уважением относится к усилиям и новой структуре СБР. Однако решение о полном восстановлении СБР было передано на рассмотрение конгресса IBU 2018 года".