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Російські етапи з біатлону не ввійшли в календар на сезон-2019/20

НовиниСпорт    04.06.2018 - 11:10
Фото: (facebook.com/biathlonworld1)
Фото: (facebook.com/biathlonworld1)

Також IBU не відновив в правах Союз біатлоністів Росії

Виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) затвердив календар змагань Кубка світу і Кубка IBU на сезон-2019/20. Про це повідомляє прес-служба організації

У календар змагань не ввійшли етапи на території Росії, які раніше планувалося провести на території РФ. В сезоні 2019/20 відбудуться 9 етапів Кубка світу і 8 - Кубка IBU.

Повністю календар Кубка світу виглядає наступним чином:

1 етап - Естерсунд (Швеція) - 1-8 грудня
2 етап - Хохфільцен (Австрія) - 12-15 грудня
3 етап - Ансі (Франція) - 16-22 грудня
4 етап - Оберхоф (Німеччина) - 6-12 січня
5 етап - Рупольдинг (Німеччина) - 13-19 січня
6 етап - Поклюка (Словенія) - 20-26 січня
7 етап - Нове-Мєсто (Чехія) - 2-8 березня
8 етап - Контіолахті (Фінляндія) - 9-15 березня
9 етап - Осло (Норвегія) - 16-22 березня

Чемпіонат світу - Антхольц (Італія) - 12-23 лютого

Календар Кубка IBU:

1 етап - Шушен (Норвегія) - 25 листопада - 1 грудня
2 етап - Ріднаун (Італія) - 9-15 грудня
3 етап - Обертілліях (Австрія) - 16-21 грудня
4 етап - Осрблі (Словаччина) - 6-12 січня
5 етап - Душники-Здруй (Польща) - 13-18 січня
6 етап - Арбер (Німеччина) - 3-9 лютого
7 етап - Мартелл-валь-Мартелло (Італія) - 10-15 лютого
8 етап - Раубічі (Білорусь) - 2-8 березня

Чемпіонат Європи - Отепя (Естонія) - 24 лютого - 1 березня

У сезоні-2017/18 Росія прийняла в Тюмені один етап Кубка світу, а також два етапи Кубка IBU, які пройшли в Уваті і Ханти-Мансійську.

Також IBU не відновив повноцінне членство Союзу біатлоністів Росії (СБР) і переніс на вересень рішення цього з питання.

"Виконком IBU обговорив ситуацію з Союзом біатлоністів Росії, визнавши обрання нового правління СБР, - йдеться в повідомленні. - Виконком IBU з повагою ставиться до зусиль і нову структуру СБР. Однак рішення про повне відновлення СБР було передано на розгляд конгресу IBU 2018 року".

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Теги публікації: Кубок мира, Биатлон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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