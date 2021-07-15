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Российские депутаты выступили с агитацией в Луганске: реакция МИД Украины

Автор: РБК-Украина

Депутаты российской правящей партии "Единая Россия" проводят агитацию перед выборами в Госдуму РФ на оккупированном Донбассе. Украинский МИД призывает граждан не принимать участие в голосовании.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, в оккупированном Луганске прошел так называемый "Форум граждан России", на котором российские депутаты агитировали украинцев с российскими паспортами голосовать на выборах в Думу.

"Очевидно, что падение рейтингов российской правящей силы на фоне тяжелой эпидемической ситуации в России пытаются компенсировать за счет жителей украинских оккупированных территорий. Некий шаг политического отчаяния. Ведь проконтролировать нарисованные там результаты "поддержки" "Единой России" будет фактически невозможно. Это, в свою очередь, поставит под сомнение легитимность российского избирательного процесса", - отметил Николенко.

МИД Украины рассматривает агитацию российских депутатов в Луганске и незаконную паспортизацию как целенаправленный подрыв мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также демонстративный пример ухода России от своих обязательств в рамках минских соглашений и итогов Парижского саммита лидеров "нормандской четверки".

"В очередной раз призываем наших граждан не участвовать в противоправных российских плебисцитах", - добавил Николенко.

Напомним, ранее российская сторона заявила, что раздала на Донбассе более 600 000 паспортов и рассчитывает на то, что люди с этими паспортами примут участие в выборах.

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МИД УкраиныРоссийская ФедерацияЛугансквыборыагитация