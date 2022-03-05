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Российские акции исключат из торгов S&P Dow Jones

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Суббота 05 марта 2022 15:06
Российские акции исключат из торгов S&P Dow Jones Российские акции исключат из торгов S&P Dow Jones (Фото: Getty)
Автор: Сергей Сурепин

На следующей неделе очередные санкции ожидают РФ. В этот раз S&P Dow Jones исключит российские акции из своих стандартных фондовых индексов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на WSJ.

Акции исключат из развивающихся рынков и других индексов до открытия рынка в среду, 9 марта. Сейчас индексы S&P Dow Jones указывают на ухудшение уровня доступности рынка РФ. Это может повлиять на способность участников рынка воспроизводить индексы S&P DJI, содержащие ценные бумаги РФ.

S&P Dow Jones продолжит расчет фондовых индексов для РФ. Такие индексы будут поддерживаться с точки зрения российского инвестора и могут содержать ценные бумаги, которые не подходят для инвесторов в США или Европе.

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