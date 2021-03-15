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Российская "Новая газета" сообщила о химической атаке на редакцию

Автор: Андрей Козловский

В Москве здание, в котором находится редакция "Новой газеты", подверглось "химической атаке". Там неизвестные распылили едкое вещество.

Об этом сообщается на сайте издания.

"В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что источник запаха пока не найден. В здание уже работают спасатели правоохранительные органы, поскольку здание представляет собой режимный объект.

Сотрудники издания утверждают, что запахи очень похожи на те, что были замечены во время изучения обстоятельств нападения в июле 2017 года на дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной. Тогда имущество журналистки обрызгали едким газом неизвестного состава, обладающего неприятным запахом.

Напомним, ранее в Российской Федерации главный редактор интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя возле офиса регионального Главного управления МВД в Нижнем Новгороде. Женщина умерла от полученных ожогов.

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