Российская "Новая газета" сообщила о химической атаке на редакцию
В Москве здание, в котором находится редакция "Новой газеты", подверглось "химической атаке". Там неизвестные распылили едкое вещество.
Об этом сообщается на сайте издания.
"В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что источник запаха пока не найден. В здание уже работают спасатели правоохранительные органы, поскольку здание представляет собой режимный объект.
Сотрудники издания утверждают, что запахи очень похожи на те, что были замечены во время изучения обстоятельств нападения в июле 2017 года на дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной. Тогда имущество журналистки обрызгали едким газом неизвестного состава, обладающего неприятным запахом.
Напомним, ранее в Российской Федерации главный редактор интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя возле офиса регионального Главного управления МВД в Нижнем Новгороде. Женщина умерла от полученных ожогов.