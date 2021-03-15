Російська "Новая газета" повідомила про хімічну атаку на редакцію
У Москві будинок, у якому знаходиться редакція "Нової газети", піддалося "хімічної атаки". Там невідомі розпилили їдку речовину.
"В приміщеннях зберігається стійкий різкий хімічний запах, який відчувають всі відвідувачі і співробітники редакції, а також інших організацій, розташованих в будівлі", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що джерело запаху поки не знайдений. У будівлі вже працюють рятувальники правоохоронні органи, оскільки будівля являє собою режимний об'єкт.
Співробітники видання стверджують, що запахи дуже схожі на ті, що були помічені під час вивчення обставин нападу в липні 2017 року на будинок і машину журналістки "Нової газети" Юлії Латиніної. Тоді майно журналістки окропили їдким газом невідомого складу, що володіє неприємним запахом.
Нагадаємо, раніше в Російській Федерації головний редактор інтернет-видання "Коза Прес" Ірина Славіна підпалив себе біля офісу регіонального Головного управління МВС у Нижньому Новгороді. Жінка померла від отриманих опіків.