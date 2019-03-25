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Российская компания отказалась от украинских ракет

Новости » Политика    25.03.2019 - 14:34
Российская компания отказалась от украинских ракет
Иллюстративное фото (roscosmos.ru)

При этом конкретных сроков расторжения контракта не назвали

Совладелец группы S7 Space Наталья Филева заявила об отказе от контракта на производство на украинском "Южмаше" 12 ракет-носителей "Зенит" для пусков с плавучего космодрома "Морской старт". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

При этом конкретных сроков расторжения контракта Филева назвать не смогла.

Напомним, Днепропетровский завод "Южмаш" объявил о подписании контракта на поставку дочерней структуре российской группы компаний S7 ракет "Зенит" летом 2017 года. 

Отметим, "S7 Group" - российский холдинг, включающий в себя десять компаний, занимающихся организацией и выполнением авиаперевозок, путешествий, техническим обслуживанием воздушных судов, обучением авиационного персонала, а также компания основной деятельностью которой является запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту.

Группа компаний S7 в 2016 году купила космодром "Морской старт" у корпорации "Энергия". Сделка коснулась корабля Sea Launch Commander и платформы Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и товарный знак Sea Launch.

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