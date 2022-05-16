Российская ДРГ пыталась прорваться через границу в Сумской области

Пограничники утром 16 мая остановили российских диверсантов в Сумской области. Вражеские силы для прикрытия ДРГ открыли огонь по приграничной территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Отмечается, что российские оккупанты вели стрельбу из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Таким образом они прикрывали диверсионно-разведывательную группу.
"Пограничники дали бой диверсантам и заставили их отступить за линию государственной границы", - говорится в сообщении.
Также попытку прорыва подтвердил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что инцидент произошел около 7:00 в Шосткинском районе.
Стоит отметить, что враг постоянно обстреливает приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей.
В частности, вчера оккупанты с помощью авиации нанесли ракетный удар по Сумской области.
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