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Российская армия пытается окружить силы ВСУ на Донбассе, - Минобороны Британии

Новина українською →
Украина, Воскресенье 27 марта 2022 08:56
Российская армия пытается окружить силы ВСУ на Донбассе, - Минобороны Британии Фото: Россия пытается окружить силы ВСУ на Донбассе (suspilne.media)
Автор: Александр Белоус

Российская армия сконцентрировала свои усилия на попытках окружить силы ВСУ на востоке Украины. На севере украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Российские силы, похоже, концентрируют свои усилия, чтобы попытаться окружить украинские силы, находящиеся непосредственно перед сепаратистскими районами на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны Британии, поле боя на севере Украины остается в основном статичным, а локальные украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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