Российская армия в Мелитополе создает военную базу
В Мелитополе, который находится во временной оккупации, российские солдаты строят свою военную базу, используя один из украинских аэродромов. Оккупанты намерены прикрываться мирным населением города и обстреливать позиции ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление мэра Мелитополя Ивана Федорова.
“Рядом с Мелитополем находится наша военная база, аэродром, который имеет важное значение. Именно туда прилетели первые ракеты из РФ, чтобы уничтожить наш аэродром. Сегодня россияне строят там свою военную базу, с которой также осуществляют запуски ракет по всем городам не только Запорожской области, но и Украины в целом. Россияне специально подвергают опасности мирное население, делая их заложниками и живым щитом в военное время”, - заявил Федоров.
Он выразил надежду, что у оккупантов хватит мудрости, чтобы одуматься и не подвергать Мелитополь в очередной раз опасности. Мэр также сообщил, что россияне приходят с обысками к родителям городских журналистов.
Война России против Украины длится двадцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.