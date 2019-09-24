ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росіянин визнав в суді США провину в кібератаках

Новини » Політика    24.09.2019 - 10:05
Росіянин визнав в суді США провину в кібератаках
Ілюстративне фото (flickr.com/Christoph Scholz)

Росіянин вкрав дані понад 80 мільйонів людей

Росіянин Андрій Тюрін в суді Манхеттена визнав себе винним у крадіжці персональних даних клієнтів 12 американських фінансових компаній і банків з метою збагачення. Про це повідомляє Bloomberg.

Тюріну інкримінуються зломи комп'ютерних систем банку JPMorgan Chase, брокерських контор і редакцій ЗМІ, які публікують економічну інформацію. У зв'язку з цим, йому може загрожувати до 92 років тюремного ув'язнення.

Сам росіянин визнав, що він вкрав дані більше 80 мільйонів чоловік, що принесло йому сотні мільйонів доларів.

За версією звинувачення, його спільники використовували отриману інформацію для шахрайських фінансових схем.

Нагадаємо, в минулому році його екстрадували до США з Грузії. Заступник директора ФБР Вільям Суінні тоді заявив, що Тюрін підозрюється в тому, що протягом довгого часу намагався зробити злом комп'ютерної системи фінансових інститутів і публікаторів новин.

Раніше Національна розвідка США оприлюднила незасекреченную версію доповіді про кібератаки хакерів РФ під час президентських виборів.

У Росії відкинули можливість прямої війни з Україною Іран домовився про навчання з Росією через дії США
Новини України кібератакаСполучені Штати АмерикиРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся