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Россияне не залетают в зону ПВО Украины уже более трех месяцев, - Воздушные силы

Фото: россияне не залетают в зону ПВО Украины уже более трех месяцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российская военная авиация не залетает в зону поражения систем ПВО Украины более трех месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что в первые недели войны оккупанты недооценили боевой дух украинцев и начали "получать за это", в том числе и в воздухе.

"Именно тогда они изменили тактику. Уже более трех месяцев не залетают в зону поражения нашей противовоздушной обороны", - заявил Игнат.

Напомним, ранее Игнат заявлял, что возле украинской границы РФ держит сотни самолетов и вертолетов, но пока не увеличивает их запас.

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