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Россияне выпустили по училищу в Харькове три ракеты: вспыхнул крупный пожар (фото)

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Харьков, Суббота 30 июля 2022 10:25
Россияне выпустили по училищу в Харькове три ракеты: вспыхнул крупный пожар (фото) Фото: россияне выпустили по училищу в Харькове три ракеты (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Мария Кучерявец

Во время обстрела россиянами Харькова вспыхнуло здание училища в Слободском районе. Туда враг направил три ракеты, вероятно с-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

Фото: россияне выпустили по училищу в Харькове три ракеты (t.me/ihor_terekhov)

"По училищу выпустили аж три ракеты. Предположительно, С-300. Центральный корпус уничтожен, пожар был крупный, но наши спасатели справились", - написал Терехов.

Также он сообщил, что второй "прилет" был зафиксирован в районе Холодной горы, вражеская цель упала в землю.

"Никто не пострадал, ничего не разрушено, только стекла в близлежащих домах повылетали", - добавил мэр.

Напомним, сегодня ночью российская армия обстреляла Харьков ракетами дважды: полиция уже показала последствия атаки в Холодногорском районе.

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