Росіяни випустили по училищу в Харкові три ракети: спалахнула велика пожежа (фото)

Під час обстрілу росіянами Харкова спалахнула будівля училища в Слобідському районі. Туди ворог спрямував три ракети, ймовірно С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

Фото: росіяни випустили по училищу в Харкові три ракети (t.me/ihor_terekhov)

"По училищу випустили аж три ракети. Імовірно, С-300. Центральний корпус знищено, пожежа була велика, але наші рятувальники впоралися", - написав Терехов.

Також він повідомив, що другий "приліт" був зафіксований у районі Холодної гори, ворожа ціль впала в землю.

"Ніхто не постраждав, нічого не зруйновано, тільки шибки у прилеглих будинках повилітали", - додав мер.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія обстріляла Харків ракетами двічі: поліція вже показала наслідки атаки в Холодногірському районі.

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