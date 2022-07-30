ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни випустили по училищу в Харкові три ракети: спалахнула велика пожежа (фото)

Новость на русском →
Харків, Субота 30 липня 2022 10:25
Росіяни випустили по училищу в Харкові три ракети: спалахнула велика пожежа (фото) Фото: росіяни випустили по училищу в Харкові три ракети (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Марія Кучерявець

Під час обстрілу росіянами Харкова спалахнула будівля училища в Слобідському районі. Туди ворог спрямував три ракети, ймовірно С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

Фото: росіяни випустили по училищу в Харкові три ракети (t.me/ihor_terekhov)

"По училищу випустили аж три ракети. Імовірно, С-300. Центральний корпус знищено, пожежа була велика, але наші рятувальники впоралися", - написав Терехов.

Також він повідомив, що другий "приліт" був зафіксований у районі Холодної гори, ворожа ціль впала в землю.

"Ніхто не постраждав, нічого не зруйновано, тільки шибки у прилеглих будинках повилітали", - додав мер.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія обстріляла Харків ракетами двічі: поліція вже показала наслідки атаки в Холодногірському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків ракетный удар
NEWS
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника