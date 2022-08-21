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Россияне всю ночь обстреливали Днепропетровскую область: произошел сильный пожар

Фото: россияне всю ночь обстреливали Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска всю ночь обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Из-за вражеских атак вспыхнул сильный пожар на одном из предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Фото: россияне всю ночь обстреливали Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)

По его словам, россияне пять раз били по Никопольскому району.

"На Никополь россияне направили 25 снарядов из ствольной артиллерии. Из-за обстрела произошел сильный пожар на предприятии - огонь уничтожил оборудование", - сообщил Резниченко.

В результате вражеских обстрелов в городе повреждена школа, один дом разрушен, два десятка - повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач. Без света - более 3 000 никопольчан. Работают аварийные бригады, люди не пострадали.

Между тем Марганецкую общину россияне трижды накрыли огнем из ствольной артиллерии и "Градов", люди не пострадали.

"В Марганце повреждена высоковольтная линия - обесточены более 2 200 квартир. Продолжаются восстановительные работы. По Мировской общине - 10 выстрелов из ствольной артиллерии. Есть разрушение 5 домов", - написал Резниченко.

Кроме того, по Криворожскому району россияне из "Ураганов", обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую общины, без жертв и разрушений.

Напомним, вчера украинские силы ПВО утром сбили над Днепропетровской областью четыре ракеты. Обломки одного из них повредили жилые дома.

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