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Россияне всю ночь массированно обстреливали Кривой Рог и район

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Днепр, Среда 27 апреля 2022 08:57
Россияне всю ночь массированно обстреливали Кривой Рог и район Фото: россияне всю ночь массированно обстреливали Кривой Рог и район (facebook.com/OleksandrVilkul)
Автор: Наталия Гурковская

На утро среды, 27 апреля, российские войска не оставляют попыток захватить Кривой Рог и примыкающие села. Ночью оккупанты проводили массированный обстрел из разных артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Были попадания в крупный элеватор в Марьянском. Пожар потушен. И Зеленодольскую ТЭЦ в г. Зеленодольск. Разрушения значительны", - рассказал он.

Вилкул заверил, что спасатели справились с тушением пожара. Без пострадавших не обошлось.

"Один местный житель ранен, эвакуирован в больницу г. Кривой Рог", - добавил он.

Как сообщалось, ранее Вилкул сообщил, что оккупанты увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов Днепропетровской области в направлении Кривого Рога. Но все попытки атак успешно отбиты ВСУ.

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Кривой Рог Александр Вилкул
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