Россияне всю ночь массированно обстреливали Кривой Рог и район

На утро среды, 27 апреля, российские войска не оставляют попыток захватить Кривой Рог и примыкающие села. Ночью оккупанты проводили массированный обстрел из разных артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Были попадания в крупный элеватор в Марьянском. Пожар потушен. И Зеленодольскую ТЭЦ в г. Зеленодольск. Разрушения значительны", - рассказал он.

Вилкул заверил, что спасатели справились с тушением пожара. Без пострадавших не обошлось.

"Один местный житель ранен, эвакуирован в больницу г. Кривой Рог", - добавил он.