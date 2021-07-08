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Россияне вновь заполонят курорты Египта. Путин отменил запрет на чартеры

Автор: РБК-Украина

Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил запрет на полеты чартеров в Египет. Так, россияне снова будут отдыхать на египетских курортах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

Путин, подписав документ, отменил действие двух документов. В частности, о временном запрете воздушных перевозок россиян на территорию Египта и снятии запрета на регулярные перелеты в Каир.

Отметим, что авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда жертвами стали 224 человека. В ФСБ назвали произошедшее терактом.

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Российская ФедерацияВладимир ПутинчартерЕгипет