Россияне вновь обстреливают Харьков: уже несколько "прилетов"

Оккупационные войска России в очередной раз обстреливают Харьков. Сейчас под артиллерийский обстрел попал Киевский район города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram .

"Артобстрел Киевского района. Несколько "прилетов". Пожар в многоэтажке", - сообщил он.

Напомним, сегодня около 7:00 россияне нанесли удар кассетными боеприпасами по Киевскому району Харькова.

Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли центральную часть Харькова. Всего зафиксировано девять "прилетов". В результате обстрела погибли два человека, еще 11 получили ранения.

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