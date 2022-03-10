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Россияне убили больше гражданских, чем погибло военных, - Резников

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Четверг 10 марта 2022 22:10
Россияне убили больше гражданских, чем погибло военных, - Резников Фото: Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

За пятнадцать дней войны российский оккупант истребил больше гражданского населения, чем погибло в боях украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Министра обороны Украины Алексея Резникова.

"По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинцев, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны.

Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А во всем мире", - заявил он.

Точные цифры министр не назвал.

Ранее в Генеральном штабе заявили, что противник остановлен во всех направлениях.

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