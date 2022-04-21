Россия в третий раз распространяет фейк о захвате Рубежного, - СНБО

Министерство обороны России уже в третий раз с начала войны сообщает о якобы "освобождении" Рубежного, но эти заявления - фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Враг снова заявляет об очередном "освобождении" Рубежного в Луганской области.
"56-й день спецоперации Вооруженных сил РФ ознаменовался освобождением Рубежного в ЛНР", - сообщает Минобороны
Однако Генштаб Украины отметил, что на 56-й день враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел поражение.
Поэтому это уже третье подобное "освобождение" оккупантами Рубежного.
"Впервые этот населенный пункт "перешел под контроль" захватчиков 1 марта. 18 марта российская пропаганда вновь отчиталась об "освобождении" Рубежного и даже его "зачистку" от ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, 20 марта, председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опровергал информацию об оккупации Рубежного
Ранее мы сообщали, что ВСУ отбили попытки штурма противником населенных пунктов в Луганской области.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 57-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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