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Россияне не понимают "денацификацию". Кремль решил отказаться от термина, - исследователи

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Россия приняла решение резко сократил использование термина "денацификация", который президент Владимир Путин наряду с "демилитаризацией" упоминал как причину начала войны против Украины. Поскольку россияне не понимают значение термина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование журналистов "Проекта".

Журналисты отмечает, что в своем выступлении 24 февраля Путин назвал целями "так называемой спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины". Поскольку заявление готовили в обстановке секретности, используемые термины не успели проработать специалисты.

При этом российским пропагандистам пришлось бесконечно повторять про "денацификацию".

"Почти сразу выяснилось, что термин — неудачный. Примерно через неделю после начала войны Кремль попросил своих социологов провести закрытые телефонные соцопросы, в том числе с вопросом об отношении россиян к основным тезисам пропаганды", - говорится в сообщении.

Четыре собеседника издания - высокопоставленный медиаменеджер и близкие к Кремлю социолог и политтехнологи - утверждают, что респонденты не смогли толком объяснить значение термина "денацификация". При этом один из источников подчеркнул, что россиянам было сложно даже выговорить это слово.

"После этого у нас начался бардак – каждую неделю искали новые слова, но ничего удачного подобрать не удалось", – пожаловался собеседник, близкий к Кремлю.

В связи с этим власти РФ решили резко сократить использование слова "денацификация" в эфире, поскольку совсем отказаться от него было невозможно – "нельзя просто забыть озвученную президентом цель".

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Война России против УкраиныВладимир ПутинКремль