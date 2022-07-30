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Оккупанты похитили экс-командира разведывательного корабля ВМС Украины

Фото: россияне похитили экс-командира разведывательного корабля ВМС Украины (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В оккупированном Геническе российские военные похитили бывшего командира корабля управления ВМС Украины "Славутич" Алексея Киселева. Мужчину обвинили якобы в "участии в террористической организации" и устроили над ним суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу его сына Артема Киселева.

"22 июля представители банановых республик похитили моего отца, Киселева Алексея, екс-командира корабля "Славутич" ВМСУ, а сейчас активиста и волонтера, из оккупированного города Геническ Херсонской области..",- написал Артем.

По его словам, где россияне держали мужчину несколько не известно, но 27 числа он якобы "пересек границу с Крымом, где его задержали" и увезли в Симферопольское СИЗО.

"Сейчас он находится там, оккупанты инкриминируют ему участие в террористической организации (батальон имени Номана Челебиджихана, где он занимался гуманитаркой и помогал людям в оккупированном Геническе)", - сообщает Артем.

Также сын похищенного экс-командира корабля ВМС рассказывает, что 29 июля над Алексеем Киселевым состоялся "суд", где ему назначили меру пресечения - 2 месяца в СИЗО г. Симферополь.

"Физическое состояние папы свидетельствует о его избиении и, возможно, пытках. Очевидно, что это дело абсолютно сфабриковано и все действия - незаконны. К сожалению, законы на оккупированных территориях сейчас не действуют, именно поэтому кроме фиксации, наши правоохранительные органы ничего не могут с этим сделать", - добавил Артем.

Фото: россияне похитили экс-командира разведывательного корабля ВМС Украины Алексея Киселева (facebook.com/a.kyselev)

Напомним, ранее стало известно, что российские военные похитили семью заместителя руководителя Пенсионного фонда Херсонской области Сергея Барчука.

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Геническпохитили