Россияне обстреляли восемь общин на севере Украины: есть повреждения

Российские войска снова ударили по Черниговской и Сумской областям. В результате обстрела есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную пограничную службу.
Под вражеским обстрелом оказались семь общин Сумской области и одна - Черниговской. Всего зафиксировали 150 "прилетов".
Россияне применили минометы, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Оккупанты обстреливали Украину со своей территории, а именно из населенных пунктов Троицкое, Николаево-Дарьино, Черноземный городок, Теткино.
В результате обстрелов повреждены частные дома и гражданская инфраструктура.
Стоит отметить, что армия РФ ежедневно обстреливает приграничные территории на севере. В частности, вчера зафиксировали 15 атак в Сумской области.
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