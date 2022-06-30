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Россияне обстреляли Славянск кассетными снарядами: есть раненые

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Славянск, Четверг 30 июня 2022 15:28
Россияне обстреляли Славянск кассетными снарядами: есть раненые Иллюстративное фото: россияне обстреляли Славянск кассетными снарядами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 30 июня, российские военные атаковали Славянск Донецкой области при помощи кассетных боеприпасов. Мирные жители получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника городской военной администрации Вадима Ляха.

"Славянск снова подвергся обстрелу кассетными боеприпасами. Взрывы раздались на улицах Батюка и Вольной. Ранения получили шесть человек", - рассказал Лях.

Напомним, в понедельник, 27 июня, российские оккупанты ударили по жилым кварталам Славянска Донецкой области, есть убитые и раненые.

Также мы писали, что, по данным Института изучения войны (ISW), оккупанты провалили попытку продвижения в сторону Славянска.

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Славянск Донецкая область Война России против Украины
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