Россияне обстреляли химзавод, техникум и дома в Луганской области: есть раненые

По его словам, около 40% всех атак россиян 14 мая пришлись на Северодонецк. Еще примерно столько же - на горную и Попаснянскую общины.

"Разрушений очень много. Это - 11 многоэтажек в новых и старых районах города, в нескольких из них произошло возгорание квартир. Россияне попали в здание техникума и продолжают уничтожать "Азот". Вчера утром после очередного прилета пламя охватило один из производственных цехов", - написал Гайдай.

Он отметил, что получили ранения три жителя Врубовки, в Новодружеске ранена женщина, разрушены два дома. Еще три - в Лисичанске, где враг нанес авиаудар, два - в Рубежном.

"Попаснянская и Горная общины удаляются россиянами с карты мира: стало известно о девяти разрушенных домах в Камышевахе, четыре - в Тошковке, пять - в Золотом, два - в Троицком. В Камышевахе также есть попадание в здания поселкового совета и дома культуры. Есть разрушения в Верхнекаменке, Орехово, Екатериновке", - добавил Гайдай.

Напомним, как ранее рассказал глава ОВА, в Луганской области российские войска готовятся провести два крупных наступления на Северодонецк и для прорыва на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки.

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