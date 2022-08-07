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Россияне обстреляли Днепропетровскую область: "зацепили" газопровод и ЛЭП

Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область (росСМИ)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью четыре раза обстреляли Днепропетровскую область. Пострадали Никопольский и Криворожский районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В Никопольский район российская армия направила 60 снарядов из "Градов".

В Марганце пострадали два человека. 64-летний мужчина с ранениями находится в больнице. В городе повреждены около 50 частных домов, несколько автомобилей и автобусная остановка.

Обстрелом задели газопровод и электросеть. Несколько тысяч жителей остались без света. На месте работают спасатели. В Червоногригоревской громаде обошлось без жертв и разрушений.

По Криворожскому району враг ударил из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под огонь попали Зеленодольская и Апостоловская громады. Там без пострадавших.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска обстреляли Никополь из "Градов", выпустив по городу 40 реактивных снарядов. Под обстрел также попал Криворожский район.

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Днепропетровская область