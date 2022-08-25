Оккупанты обстреляли Чугуевский район сегодня: есть жертвы

В четверг, 25 августа, российские оккупанты обстреляли село Лебяжье в Чугуевском районе Харьковской области. Жертвами обстрела стали супруги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Вражеский снаряд попал в жилой дом. К сожалению, погиб 62-летний мужчина. Его 41-летняя жена получила ранения и была госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как стабильное. Ранение легкое", - рассказал он.

Как сообщалось, в среду, 24 августа, российские военные обстреляли город Дергачи в Харьковской области. Оккупанты наносили удары из артиллерии.

Отметим, оккупанты не оставляют попыток вернуться в Харьков: регулярные обстрелы этому доказательство. Впрочем, у врага недостаточно сил для полномасштабного наступления и захвата города.

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