Россияне обстреляли четыре общины Сумской области: есть жертвы

Российские войска обстреляли населенные пункты Сумской области. Больше всего не поздоровилось тем, что находятся за несколько десятков километров от границы с РФ. Оккупанты били из минометов и ствольной артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
По Шалыгинской общине после десяти утра было 10 минометных прилетов.
Глуховская община около десяти утра оккупанты открыли огонь из минометов. 9 взрывов. После 13: 00 начался обстрел из реактивной артиллерии, более 20 прилетов. В результате обстрелов 1 человек погиб, 4-ранены.
Середино-Будскую общину в полдень обстреляли из минометов, 4 взрыва.
Білопільська община около 14:00 - 8 прилетов из ствольной артиллерии.
А около 16:00 еще 8 взрывов от применения врагом минометов. В результате обстрелов трое людей ранены.
Напомним, вчера от атак оккупантов пострадали Миропольская, Юнаковская, Эсманская, Новослободская, Хотинская, Шосткинская, Краснопольская и Великописаревская общины Сумской области.
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