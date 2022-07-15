Россияне обстреляли четыре общины Сумской области: есть жертвы

Российские войска обстреляли населенные пункты Сумской области. Больше всего не поздоровилось тем, что находятся за несколько десятков километров от границы с РФ. Оккупанты били из минометов и ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

По Шалыгинской общине после десяти утра было 10 минометных прилетов.

Глуховская община около десяти утра оккупанты открыли огонь из минометов. 9 взрывов. После 13: 00 начался обстрел из реактивной артиллерии, более 20 прилетов. В результате обстрелов 1 человек погиб, 4-ранены.

Середино-Будскую общину в полдень обстреляли из минометов, 4 взрыва.

Білопільська община около 14:00 - 8 прилетов из ствольной артиллерии.

А около 16:00 еще 8 взрывов от применения врагом минометов. В результате обстрелов трое людей ранены.