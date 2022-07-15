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Росіяни обстріляли чотири громади Сумської області: є жертви

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Україна, П'ятниця 15 липня 2022 22:33
Росіяни обстріляли чотири громади Сумської області: є жертви Фото: росіяни обстріляли чотири громади Сумської області (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські війська обстріляли населені пункти Сумської області. Найбільше непощастило тим, що знаходяться за кілька десятків кілометрів від кордону з РФ. Окупанти били з мінометів та ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

По Шалигинській громаді після десятої ранку було 10 мінометних прильотів.

Глухівська громада: близько десятої ранку росіяни відкрили вогонь з мінометів. 9 вибухів. Після 13:00 почався обстріл з реактивної артилерії, понад 20 прильотів.
У результаті обстрілів 1 людина загинула, 4 - поранені.

Середино-Будську громаду опівдні обстріляли з мінометів, 4 вибухи.

Білопільська громада: близько 14:00 - 8 прильотів зі ствольної артилерії.
А близько 16:00 ще 8 вибухів від застосування ворогом мінометів. У результаті обстрілів троє людей поранені.

Нагадаємо, вчора від атак окупантів постраждали Миропільська, Юнаківська, Есманська, Новослобідська, Хотинська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська громади Сумської області.

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