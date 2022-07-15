Росіяни обстріляли чотири громади Сумської області: є жертви

Російські війська обстріляли населені пункти Сумської області. Найбільше непощастило тим, що знаходяться за кілька десятків кілометрів від кордону з РФ. Окупанти били з мінометів та ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького .

По Шалигинській громаді після десятої ранку було 10 мінометних прильотів.

Глухівська громада: близько десятої ранку росіяни відкрили вогонь з мінометів. 9 вибухів. Після 13:00 почався обстріл з реактивної артилерії, понад 20 прильотів.

У результаті обстрілів 1 людина загинула, 4 - поранені.

Середино-Будську громаду опівдні обстріляли з мінометів, 4 вибухи.

Білопільська громада: близько 14:00 - 8 прильотів зі ствольної артилерії.

А близько 16:00 ще 8 вибухів від застосування ворогом мінометів. У результаті обстрілів троє людей поранені.