Россияне ночью ударили по Славянску: есть проблема с энергоснабжением

Российские оккупанты ночью 29 августа нанесли удар по одному из районов Славянска. В результате обстрела есть проблема с поставкой электроэнергии в некоторые микрорайоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Вадима Ляха.

"Снова ночной обстрел. Район САТУ. Информация о повреждениях уточняется. Жертв и раненых нет. Есть проблема с поставкой электроэнергии в микрорайоны Славкурорт, Целинный, Кирпичный. Связана она с тем, что полностью выгорел трансформатор, от которого были заживлены эти микрорайоны", - отметил он.

Мэр пообещал, что в течение недели микрорайоны Целинный и Кирпичный будут переподключены к другому трансформатору. А вот ситуация c микрорайоном Славкурорт, как подчеркнул Лях, намного сложнее.

"Будем стараться ее решить. Но, к сожалению, это не на неделю и не на две", - добавил городской голова.