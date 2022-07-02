Россияне наталкиваются на неудачи при попытке окружить Лисичанск, - ISW

Российские оккупанты продолжали вести наступательные операции в населенных пунктах южнее и юго-западнее Лисичанска, однако терпят неудачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Россияне продолжают штурмовать Лисичанский НПЗ и закрепили позиции в северо-западной и юго-восточной частях завода.

Минобороны РФ заявило, что российские войска захватили Лисичанский желатиновый завод, но украинские официальные лица опровергли это заявление – ВСУ отразили атаку россиян на завод.

Российские войска атаковали Тополевку, северную часть Волчеяровки и Малорязанцево, а также блокируют украинские коммуникации вдоль дороги Тополевка-Лисичанск.

Как отмечается, россияне вели артиллерийский огонь и наносили авиаудары по трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск, но по состоянию на 1 июля полностью дорогу не перекрыли.

Напомним, оккупанты постоянно уничтожают Лисичанск из всего возможного оружия. ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии.

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