Росіяни наштовхуються на невдачі при спробі оточити Лисичанськ, - ISW

Російські окупанти продовжували вести наступальні операції в населених пунктах південніше і південно-західніше Лисичанська, проте зазнають невдачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни продовжують штурмувати Лисичанський НПЗ і закріпили позиції в північно-західній і південно-східній частинах заводу.

Міноборони РФ заявило, що російські війська захопили Лисичанський Желатиновий завод, але українські офіційні особи спростували цю заяву – ЗСУ відбили атаку росіян на завод.

Російські війська атакували Тополівку, північну частину Вовчоярівки та Малорязанцеве, а також блокують українські комунікації вздовж дороги Тополівка-Лисичанськ.

Як зазначається, росіяни вели артилерійський вогонь і завдавали авіаударів по трасі Т1302 Бахмут-Лисичанськ, але станом на 1 липня повністю дорогу не перекрили.

Інші ключові висновки аналітиків ISW:

Окупанти зосередилися на перегрупуванні і поліпшенні тактичних позицій на північ від Слов'янська.

Загарбники не проводили підтверджені наземні штурми на півночі Харківської області і продовжували обстріли українських позицій на північ від Харкова.

Російські війська завдавали артилерійські та ракетні удари вздовж південного напрямку.

Влада РФ продовжує намагатися розширити резерв новобранців, які можуть воювати в Україні.

Нагадавши, окупанти постійно знищують Лисичанськ з усього можливого зброї. ЗСУ не вистачає далекобійної артилерії.

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