Россияне массово опустошают банкоматы в Финляндии: что происходит

Сообщается, что российские туристы массово снимают наличные с карт, которые обслуживает китайская платежная система UnionPay. Она остается единственной крупной международной системой в России, поскольку с начала вторжения в Украину оттуда ушли Visa, American Express и Mastercard.

В последнее время в Финляндии стали замечать, что именно карты UnionPay используют россияне для снятия денег и оплаты покупок на восточной границе.

По словам регионального менеджера компании Nokas nosto, которая обслуживает банкоматы, наличные начали снимать с рекордной скоростью после того, как Финляндия открыла границу для россиян.

Отметим, китайская система UnionPay работает в Финляндии уже несколько лет.