Россияне массово опустошают банкоматы в Финляндии: что происходит

На востоке Финляндии возле границы с Россией с рекордной скоростью опустошают банкоматы. Это связано с тем, что российские туристы нашли способ обналичить евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Yle.
Сообщается, что российские туристы массово снимают наличные с карт, которые обслуживает китайская платежная система UnionPay. Она остается единственной крупной международной системой в России, поскольку с начала вторжения в Украину оттуда ушли Visa, American Express и Mastercard.
В последнее время в Финляндии стали замечать, что именно карты UnionPay используют россияне для снятия денег и оплаты покупок на восточной границе.
По словам регионального менеджера компании Nokas nosto, которая обслуживает банкоматы, наличные начали снимать с рекордной скоростью после того, как Финляндия открыла границу для россиян.
Отметим, китайская система UnionPay работает в Финляндии уже несколько лет.
Напомним, ранее сообщалось, что UnionPay все-таки прекратила сотрудничество с подсанкционными российскими банками.
При этом Национальный банк Украины неоднократно призывал китайские платежные системы прекратить работу в России.
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