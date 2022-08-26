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Россияне массово опустошают банкоматы в Финляндии: что происходит

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Хельсинки, Пятница 26 августа 2022 18:57
Россияне массово опустошают банкоматы в Финляндии: что происходит Фото: карты UnionPay остаются доступными для россиян (facebook_com)
Автор: Артем Горовенко

На востоке Финляндии возле границы с Россией с рекордной скоростью опустошают банкоматы. Это связано с тем, что российские туристы нашли способ обналичить евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Yle.

Сообщается, что российские туристы массово снимают наличные с карт, которые обслуживает китайская платежная система UnionPay. Она остается единственной крупной международной системой в России, поскольку с начала вторжения в Украину оттуда ушли Visa, American Express и Mastercard.

В последнее время в Финляндии стали замечать, что именно карты UnionPay используют россияне для снятия денег и оплаты покупок на восточной границе.

По словам регионального менеджера компании Nokas nosto, которая обслуживает банкоматы, наличные начали снимать с рекордной скоростью после того, как Финляндия открыла границу для россиян.

Отметим, китайская система UnionPay работает в Финляндии уже несколько лет.

Напомним, ранее сообщалось, что UnionPay все-таки прекратила сотрудничество с подсанкционными российскими банками.

При этом Национальный банк Украины неоднократно призывал китайские платежные системы прекратить работу в России.

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