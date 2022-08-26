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Росіяни масово спустошують банкомати у Фінляндії: що відбувається

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Гельсінкі, П'ятниця 26 серпня 2022 18:57
Росіяни масово спустошують банкомати у Фінляндії: що відбувається Фото: карти UnionPay залишаються доступними для росіян (facebook_com)
Автор: Артем Горовенко

На сході Фінляндії біля кордону з Росією з рекордною швидкістю спустошують банкомати. Це пов'язано з тим, що російські туристи знайшли спосіб зняти євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Yle.

Повідомляється, що російські туристи масово знімають готівку з карт, які обслуговує китайська платіжна система UnionPay. Вона залишається єдиною великою міжнародною системою в Росії, оскільки з початку вторгнення в Україну звідти пішли Visa, American Express і Mastercard.

Останнім часом у Фінляндії стали помічати, що саме карти UnionPay використовують росіяни для зняття грошей та оплати покупок на східному кордоні.

За словами регіонального менеджера компанії Nokas nosto, яка обслуговує банкомати, готівку почали знімати з рекордною швидкістю після того, як Фінляндія відкрила кордон для росіян.

Зазначимо, китайська система UnionPay працює у Фінляндії вже кілька років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що UnionPay все-таки припинила співпрацю з підсанкційними російськими банками.

При цьому Національний банк України неодноразово закликав китайські платіжні системи припинити роботу в Росії.

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