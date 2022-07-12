UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне хотят создать "живой щит" из горожан. Мэр Энергодара объяснил происхождение взрывов

Фото: стала известна причина взрывов в Энергодаре Запорожской области (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированном Энергодаре Запорожской области слышны выстрелы и взрывы. Россияне обвиняют в них ВСУ, которые, будто бы, среди бела дня обстреляли жилые кварталы города, хотя украинские военные не имеют к ним никакого отношения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

"В Энергодаре действительно сегодня снова. Раздаются они из промышленной зоны города. Но ВСУ не имеют к ним никакого отношения. Когда Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление, Энергодар обязательно об этом узнает. И это будет происходить не таким образом, как рисуют сейчас рашисты", - заверил он.

По словам Орлова, наиболее вероятная причина таких провокаций – максимально посеять панику среди местного населения.

"И таким образом спровоцировать людей к массовому одновременному выезду из города, что в свою очередь позволит использовать скопления большого количества людей в районе Васильевки и искусственно задерживать там авто на неопределенный срок!" – объяснил он намерения оккупантов.

Он добавляет, что это, среди прочего, попытка россиян использовать украинцев для большого "живого щита" из гражданского населения перед контрнаступлением ВСУ, чтобы заблокировать продвижение и интенсивность атаки украинских военных.

Как сообщалось, в ночь на 12 июля в оккупированном Энергодаре атаковали здание Службы безопасности Украины, которое захватили российские войска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергодар