Россияне хотят создать "живой щит" из горожан. Мэр Энергодара объяснил происхождение взрывов

"В Энергодаре действительно сегодня снова. Раздаются они из промышленной зоны города. Но ВСУ не имеют к ним никакого отношения. Когда Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление, Энергодар обязательно об этом узнает. И это будет происходить не таким образом, как рисуют сейчас рашисты", - заверил он.

По словам Орлова, наиболее вероятная причина таких провокаций – максимально посеять панику среди местного населения.

"И таким образом спровоцировать людей к массовому одновременному выезду из города, что в свою очередь позволит использовать скопления большого количества людей в районе Васильевки и искусственно задерживать там авто на неопределенный срок!" – объяснил он намерения оккупантов.

Он добавляет, что это, среди прочего, попытка россиян использовать украинцев для большого "живого щита" из гражданского населения перед контрнаступлением ВСУ, чтобы заблокировать продвижение и интенсивность атаки украинских военных.