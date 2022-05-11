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"Россияне будут в шоке". В МВД намекнули на подготовку наступления ВСУ не только в сторону Херсона

Новина українською →
Украина, Среда 11 мая 2022 13:55
"Россияне будут в шоке". В МВД намекнули на подготовку наступления ВСУ не только в сторону Херсона Фото: ВСУ готовят наступление не только в сторону Херсона (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Эффективность наступления украинских войск напрямую будет зависеть от поставок оружия от западных партнеров. Причем речь идет о наступательных действиях не только в направлении Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Виктора Андрусива.

"Чем лучше мы его подготовим, тем меньшие жертвы понесем. Работа эта есть и не только в направлении Херсона. Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши Вооруженные Силы. Ситуация будет меняться от того, как мы будем усиливаться западным вооружением" , - отметил советник.

Как сообщалось, ранее Андрусив заявлял, что Украина всерьез рассматривает возможность подрыва Крымского моста. Это только вопрос времени.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов заявил, что западные поставки вооружения в Украину еще не успели повлиять на ход боевых действий. Результатов следует ожидать через полтора-два месяца.

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