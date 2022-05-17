Росіяни бояться поставок ЗСУ нової зброї та заздрять через "Байрактари", - СБУ

Російські окупанти з жахом очікують на постачання ЗСУ нової зброї з-за кордону, а також заздрять нашим захисникам через "Байрактари". Служба безпеки України перехопила чергову розмову росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ .

"Нам бы беспилотники еб*чие, как у них "Байрактар". Была б тема вообще ох*енная. Птички полетали, координаты просветили, те как уе*али нас", - скаржиться своєму другові контрактник, який воює в Запорізькій області.

Він сам насміхається з фрази "величі" Росії, бо навіть прості квадрокоптери окупанти просять у спонсорів: "Россия - дикая держава, бл*дь. Сами замутили ту спецоперацию... Россия е*учая, фермера нам собирают деньги, чтобы купить квадрики".

Тож загарбники з жахом слідкують за новинами про нові поставки іноземної зброї на потреби ЗСУ: "Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, счас они будут снабжать. Это вообще будет, это жо*а".

Нагадаємо, раніше з перехопленої СБУ розмови повідомлялося, що окупанти бояться ЗСУ та масово бунтують.

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