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Россияне безжалостно уничтожают экологию Крыма, - Денисова

Фото: россияне безжалостно уничтожают экологию Крыма (kchf)
Автор: Евгений Прокопенко

В результате ужасной милитаризации полуострова, в бухте Круглая (Омега) вблизи г. Севастополь замечена массовая внезапная гибель морских птиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

По ее словам, эта территория всегда считалась относительно экологически чистой, но с началом активных боевых действий в Украине, в бухту Круглую сбрасывают свои стоки военный госпиталь Черноморского флота и вертолетная завод, который имеет на территории военные склады и собственные причалы.

Поступает информация, что из этих причалов происходит загрузка кораблей, подводных лодок Черноморского флота рашистів боекомплектами и припасами для обстрелов материковой части Украины.

"Эти факты свидетельствуют о том, что птицы были отравлены веществами, которые попали в акваторию Черного моря", - убеждена Людмила Денисова.

Напомним, российские СМИ распространяют информацию о создании в Херсонской области на оккупированной территории новых "админстраций".

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