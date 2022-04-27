Россияне безжалостно уничтожают экологию Крыма, - Денисова

В результате ужасной милитаризации полуострова, в бухте Круглая (Омега) вблизи г. Севастополь замечена массовая внезапная гибель морских птиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову .

По ее словам, эта территория всегда считалась относительно экологически чистой, но с началом активных боевых действий в Украине, в бухту Круглую сбрасывают свои стоки военный госпиталь Черноморского флота и вертолетная завод, который имеет на территории военные склады и собственные причалы.

Поступает информация, что из этих причалов происходит загрузка кораблей, подводных лодок Черноморского флота рашистів боекомплектами и припасами для обстрелов материковой части Украины.

"Эти факты свидетельствуют о том, что птицы были отравлены веществами, которые попали в акваторию Черного моря", - убеждена Людмила Денисова.