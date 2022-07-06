Россиянам не удастся выйти на границу Донецкой области, несмотря на взятие Лисичанска, - разведка

Последние тактические успехи РФ на Донбассе не повлияют на позицию Запада по поддержке Украины. Там сомневаются, что Москва может продолжить наступление в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

По данным западной разведки, захват Лисичанска Луганской области на прошлой неделе стал "реальным продвижением" российских войск на Донбассе, но не означает, что они будут иметь потенциал развить наступление дальше.

По мнению неназванного западного чиновника, которого цитируют британские СМИ, захват Лисичанска оказал положительное влияние на мораль российских войск и стал свидетельством их "лучшего взаимодействия".

Он обращает внимание на недавнее назначение генерала Сергея Суровикина командующим Южной группы российских войск в Украине, которая отвечает за удерживание оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей и наступление на Донбассе с юга.

"Непонятно, само ли его влияние привело к недавним успехам в Лисичанске, но, очевидно, имело место лучшее взаимодействие между группами сил с российской стороны, чем то, что мы наблюдали на первых этапах войны", - добавил чиновник.

В то же время собеседники британских изданий добавляют, что последние тактические успехи РФ на Донбассе не повлияют на позицию Запада по поддержке Украины. Они сомневаются, что Москва может продолжить наступление в Донецкой области.

"Потери, которые Россия несет с каждым наступлением, колоссальные, есть очень серьезные вопросы относительно запасов российского вооружения и боевого духа. До сих пор крайне непонятным является то, выйдет ли РФ на пределы Донецкой области в этом году", – добавляют они.

Чиновники Запада также указывают на роль дальнобойных систем, которые получает Украина и которые начинают приносить ей "значительное операционное преимущество, как это видно на примере эвакуации РФ с острова Змеиный и ростом сокрушительных ударов по линии обороны России на Донбассе".