Россиянам и белорусам запретили пользоваться сервисом Airbnb по всему миру

Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Теперь граждане этих стран не смогут оформить бронирование ни в одной из стран, где представлен сервис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Airbnb.

Также пользователи Airbnb независимо от страны регистрации своего аккаунта не смогут бронировать жилье в России и Беларуси. Все существующие брони автоматически отменяются, а деньги возвращаются плательщикам. В Airbnb сообщают, что как только ситуация на этих двух рынках изменится, пресс-служба компании оперативно оповестит об этом всех пользователей. Но о конкретных сроках введения запрета в сообщении не говорится.

Ранее мы сообщали, что Канада вводит санкции против высокопоставленных россиян и белорусов. Ограничительные меры вводятся против 18 россиян и белорусов из близкого окружения руководства стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.