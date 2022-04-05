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Россиянам и белорусам запретили пользоваться сервисом Airbnb по всему миру

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Москва, Вторник 05 апреля 2022 02:50
Россиянам и белорусам запретили пользоваться сервисом Airbnb по всему миру Логотип Airbnb (Фото: travelhacker.blog)
Автор: Константин Широкун

Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Теперь граждане этих стран не смогут оформить бронирование ни в одной из стран, где представлен сервис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Airbnb.

Также пользователи Airbnb независимо от страны регистрации своего аккаунта не смогут бронировать жилье в России и Беларуси. Все существующие брони автоматически отменяются, а деньги возвращаются плательщикам. В Airbnb сообщают, что как только ситуация на этих двух рынках изменится, пресс-служба компании оперативно оповестит об этом всех пользователей. Но о конкретных сроках введения запрета в сообщении не говорится.

Ранее мы сообщали, что Канада вводит санкции против высокопоставленных россиян и белорусов. Ограничительные меры вводятся против 18 россиян и белорусов из близкого окружения руководства стран.

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