ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіянам і білорусам заборонили користуватися сервісом Airbnb по всьому світу

Новость на русском →
Москва, Вівторок 05 квітня 2022 02:50
Росіянам і білорусам заборонили користуватися сервісом Airbnb по всьому світу Логотип Airbnb (Фото: travelhacker.blog)
Автор: Константин Широкун

Компанія Airbnb призупинила діяльність в Росії та Білорусі. Тепер громадяни цих країн не зможуть оформити бронювання ні в одній з країн, де представлений сервіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Airbnb.

Також користувачі Airbnb незалежно від країни реєстрації свого акаунта не зможуть бронювати житло в Росії та Білорусі. Всі чинні броні автоматично скасовуються, а гроші повертаються платникам. У Airbnb повідомляють, що як тільки ситуація на цих двох ринках зміниться, прес-служба компанії оперативно сповістить про це всіх користувачів. Але про конкретні терміни введення заборони в повідомленні не йдеться.

Раніше ми повідомляли, що Канада вводить санкції проти високопоставлених росіян і білорусів. Обмежувальні заходи вводяться проти 18 росіян і білорусів з близького оточення керівництва країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні