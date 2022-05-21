Россия заявляет о намерении Польши "захватить" запад Украины: в СНБО объяснили цель этих фейков

Так, видео с таким месседжем распространяет прокремлевский блогер Юрий Подоляка. Также он утверждает, что после "оккупации части запада Украины" Польша начнет "денацификацию" украинского населения.



"Месседж о том, что Польша готовится аннексировать западную часть Украины, остается одним из главных нарративов гибридной войны РФ против Украины, которая имеет целью расколоть отношения между Польшей и Украиной", - объясняют в ведомстве.

В СНБО отмечают, все сообщения с таким месседжем основаны лишь на личном мнении автора и подтверждаются заранее сфальсифицированными "фактами".

Там также обращают внимание на то, что вчера президент Польши Анджей Дуда заявил, что считал бы лучшим завершением войны РФ против Украины победу Украины с полным восстановлением территориальной целостности.

"Это в очередной раз подтверждает добрососедские отношения между Польшей и Украиной", - резюмировали в СНБО.

Напомним, недавно украинцев призвали не распространять фейковые сообщения о стрельбе и взрывоопасных мероприятиях.

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