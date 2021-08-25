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Россия заявила, что сегодня эвакуирует из Афганистана граждан Украины

Автор: РБК-Украина

Минобороны РФ направляет в Афганистан четыре самолета для эвакуации более 500 людей. Среди них дожны быть, кроме россиян, граждане Украины, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Самолеты уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. Они должны выполнить эвакуацию сегодня.

"25 августа... организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Беларуси,, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины", - сказали в российском военном ведомстве.

Напомним, тремя эвакуационными рейсами Украина вывезла из Афганистана 256 человек.

Ранее президент США Джо Байден объяснил, почему важно закончить эвакуацию из Афганистана 31 августа.

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